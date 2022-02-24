18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda dördüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Karadağ'a 29-18 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:
Romanya- Kuveyt: 26-15
Yunanistan- İspanya: 12-23
İtalya- Hırvatistan: 9-32
Karadağ-Türkiye: 29-18
Kuveyt-Yunanistan: 22-22
Mısır-Romanya: 25-11
Hırvatistan-Karadağ: 29-9
İspanya-İtalya: 32-13
Kaynak: AA
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