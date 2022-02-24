18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da THF Spor Salonu'nda düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları tamamlandı. Dokuz ülke milli takımının mücadele ettiği turnuvada bugün sekiz maç oynandı.

U18 Milli Takım, bugün Karadağ ile oynadığı karşılaşmada 29-18 mağlup oldu. Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karadağ ilk periyodu 8-7, ikinci periyodu 13-6 ve son periyodu 8-5 önde kapadı. - İSTANBUL