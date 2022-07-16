2019 Doha'nın ardından 2022'de de podyumun zirvesine çıkan 26 yaşındaki Yamanishi, bu disiplinde üst üste altın madalya kazanan üçüncü sporcu oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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