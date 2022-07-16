18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

16.07.2022 10:18
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Japon sporcu Toshikazu Yamanishi, erkekler 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazandı.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Japon sporcu Toshikazu Yamanishi, erkekler 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazandı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada, erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Japon sporcu Yamanishi, 1 saat 19.07 dakikalık derecesiyle altın, vatandaşı Koki Ikeda 1.19.14 ile gümüş madalyaya uzandı.

2019 Doha'nın ardından 2022'de de podyumun zirvesine çıkan 26 yaşındaki Yamanishi, bu disiplinde üst üste altın madalya kazanan üçüncü sporcu oldu.

İsveçli Perseus Karlström, 1.19.18'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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