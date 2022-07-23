18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

23.07.2022 10:24
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide mücadele eden ABD'li sporcu Sydney McLaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide mücadele eden ABD'li sporcu Sydney McLaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde, 5 branşta madalyalar sahibini oldu.

Kadınlar 400 metre engellide piste çıkan 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu McLaughlin, 50.68'lik süresiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, son 13 ayda dördüncü kez dünya rekorunu geliştirdi.

400 metre finallerinde ise kadınlarda Bahamalı Shaunae Miller-Uibo, 49.11'lik derecesiyle, erkeklerde ise ABD'li Michael Norman 44.29'la altın madalyaya uzandı.

Kadınlar cirit atma finalinde piste çıkan Avustralyalı Kelsey-Lee Barber, 66.91'le son yılın en iyi derecesine imza atarak altın madalyaya ulaştı.

Perulu Kimberly Garcia Leon ise kadınlar 35 kilometre yürüyüş finalini 2.39.16'lık sürede tamamlayarak altın madalyanın sahibi olurken, şampiyona rekorunu da kırdı.

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Kaynak: AA

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