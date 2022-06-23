18 maçtır yenilmeyen Yeşilçınar şampiyon oldu - Son Dakika
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18 maçtır yenilmeyen Yeşilçınar şampiyon oldu

23.06.2022 09:35
18 maçtır yenilmeyen Yeşilçınar şampiyon oldu

Denizli Süper Amatör Lig Yükselme Grubu maçlarının 4. haftasında Beşyıldızspor ile karşılaşan ve rakibini 11-1 mağlup eden Yeşilçınarspor, 18'inci galibiyetini alarak şampiyon oldu.

Denizli Süper Amatör Lig Yükselme Grubu maçlarının 4. haftasında Beşyıldızspor ile karşılaşan ve rakibini 11-1 mağlup eden Yeşilçınarspor, 18'inci galibiyetini alarak şampiyon oldu.

Denizli Süper Amatör Lig Yükselme Grubu maçlarının 4. haftasında Beşyıldızspor ile karşılaşan ve rakibini 11-1 mağlup ederek bu sezon 18'inci galibiyetini alan Yeşilçınarspor grubunda şampiyon oldu. Yeşil beyazlılar 2022-2023 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek. Maç bitimi büyük sevinç yaşayan Yeşilçınarspor takım taraftarları, futbolcu, teknik heyet ve yöneticiler bu mutluluklarını saha içinde doyasıya yaşadı.

"Her türlü hava şartlarında düzenli bir şekilde çalışarak hedefimize ulaştık"

Sezonu ve Beşyıldızspor maçını değerlendiren yeşil beyazlı takımın deneyimli futbolcusu Hacı Gül mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "Şubat ayında başlayan sezon bu Pazar oynanacak maçlardan sonra bitmek üzere. Çalışmalarımızın karşılığını şükürler olsun ki aldık. Yağmur, çamur, kar demeden her türlü hava şartlarında düzenli bir şekilde çalışarak hedefimize ulaştık. Takımda bulunan genç yetenekli futbolcular ile deneyimli kardeşlerimiz uyum içerisinde hareket ettiler. Hocalarımız da inanılmaz katkı verdiler. Yönetim kurulumuz da her zaman bize destek verdi. Yani takımda herkes görevini yapınca başarı geldi ve takımı Süper Amatör Ligine çıkarmış olduk. Şimdi iyi bir yapılanma ile inşallah Süper Amatör Lig'de de başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

"Bu maçların bitmesine bir hafta kala ulaştık"

Takımın sportif direktörü Hakan Kan'da "Çok mutluyuz. Çok çalışmanın mücadele etmenin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Takım olarak her türlü hava şartlarında çalıştık. Sezon başındaki hedefimiz namağlup şampiyonluktu. Bu maçların bitmesine bir hafta kala ulaştık. Emeği geçen bütün herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 maçtır yenilmeyen Yeşilçınar şampiyon oldu - Son Dakika

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