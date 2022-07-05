18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

05.07.2022 22:03
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Utku Göler, erkekler 3 bin metrede dördüncü oldu.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Utku Göler, erkekler 3 bin metrede dördüncü oldu.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, eleme ve final müsabakaları yapıldı.

Erkekler 3 bin metre finalinde mücadele eden Utku Göler, 8.14.79'luk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Utku, kendisine ait Türkiye 18 Yaş Altı rekorunu iki saniye geliştirmesine rağmen madalya sevinci yaşayamadı. Aynı yarışı Caner Can Tunçtan ise 14. sırada tamamladı.

Şampiyonada yapılan eleme müsabakalarında 5 milli sporcu ise adlarını finale yazdırdı.

Kadınlar 400 metrede Edanur Tulum, 54.19'luk derecesiyle Türkiye 18 Yaş Altı rekorunu kırarak finale yükseldi. Erkekler gülle atmada Ali Peker ile Mehmet Mahsun Er, 2 bin metre engellide Cuma Özcan ve yüksek atlamada Deniz Kaan Kartal da finalde mücadele etme hakkı kazandı.

48 ülkeden toplam 992 sporcunun mücadele ettiği 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

Atletizm, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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