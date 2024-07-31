18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Fransa'ya mağlup oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu. Milliler, maçın ilk yarısını 43-20 geride tamamladı. Kaan Onat 16 sayı - 5 ribaund - 4 asist ve Yiğit Gökay Kaba 12 sayı - 5 ribaund ile maçı tamamlarken Fransa'da Nolan Traore 16 sayı kaydetti. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak ve 1 Ağustos Perşembe günü İspanya-İsrail maçının mağlubuyla karşılaşacak.

31.07.2024 21:56
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aktaş, Yağız Aksu, Salih Altuntaş, Yaman Alişan ve Kaan Onat beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 43-20 geride tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Kaan Onat 16 sayı - 5 ribaund - 4 asist ve Yiğit Gökay Kaba 12 sayı - 5 ribaund ile maçı tamamlarken Fransa'da Nolan Traore 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İspanya- İsrail maçının mağlubu ile 1 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika

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