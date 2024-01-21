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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur üçüncülük maçında 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek üçüncü sırayı elde etti. Milli takım, nisan ayında düzenlenecek olan 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya\'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu
21.01.2024 - 21:03,
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur üçüncülük maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük mücadelesinde ev sahibiyle karşılaştı.

Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen milliler, elemeleri üçüncü sırada tamamladı.

Milli takım, nisan ayında düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek.

Kaynak: AA
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