18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

08.08.2022 23:05
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'ya 34-19 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'ya 34-19 mağlup oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen müsabakanın ilk yarısını 15-10 geride kapatan milliler, maçı 15 sayı farkla kaybetti.

Grupta oynanan diğer maçta ise Letonya, Kosova'yı 37-17'lik skor ile mağlup etti.

Milliler A Grubu'nda Kuzey Makedonya, Letonya ve Kosova ile mücadele ederken, B Grubu'nda İsviçre, Lüksemburg ve Belçika yer alıyor. Milliler 9 Ağustos Salı günü saat 16.00'da Letonya, 11 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te ise Kosova ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Makedonya, Türkiye, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika

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