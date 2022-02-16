Üye Girişi
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı

16.02.2022 19:25
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Sueno Hotels Deluxe Belek Sahası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 40. dakikada Yaşar Kavas ve 63. dakikada Devran Şenyurt atarken, Litvanya'nın gollerini 35. dakikada Yaşar Kavas kendi kalesine ve 77. dakikada Titas Buzas kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Litvanya ile 18 Şubat Cuma günü bir hazırlık maçı daha yapacak.

YORUMLAR
500

Litvanya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:13 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 20 yerinden bıçaklayarak katleden adam, sevgililer gününü bahane etmiş
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 19:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement