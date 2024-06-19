18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan'ı 3-0 Mağlup Etti

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 28-26, 25-17, 25-15'lik setlerler 3-0 yendi.
18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda dün oynadığı ilk maçında da Moldova'yı 3-0 mağlup etmişti.
Şampiyonada ikide iki yapan milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.00'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
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