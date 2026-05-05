Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası Adana'da başladı.

Menderes Spor Salonu'nda başlayan şampiyonanın ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İzmit Zirve karşılaştı.

Müsabaka, Adana ekibinin 81-61'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Menderes ve ASKİ Atatürk spor salonlarında 10 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada, Adana ve İzmit ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Beşiktaş, Botaş, Çankaya Üniversitesi, Çaykur Rize, ÇBK Mersin, Emlak Konut, Eskişehir Çağdaş Kolejliler, Evolog Daçka Şerifali, Fenerbahçe, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve TED Ankara Kolejliler mücadele edecek.

Şampiyonada 4 grup halinde oynanacak maçların sonucunda Türkiye şampiyonu belirlenecek.

TBF Adana İl Temsilcisi Levent Deringöl, AA muhabirine, 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın, il, bölge ve yarı final maçlarının ardından organize edildiğini belirten Deringöl, "Türkiye'nin şu an en iyi 16 takımı ilimizde mücadele ediyor. Seyircilerimiz en iyi 16 takımı izleme fırsatı buluyor. Burası, oyuncuların gelişmesi için çok önemli." diye konuştu.