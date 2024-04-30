18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Sakarya'da okuluna gelen antrenörü sayesinde kuraş sporuna başlayan Almina Çoruhlu, milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor. Genç sporcu, haziranda Edirne'de yapılacak Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kürsüde yer almayı hedefliyor. Antrenörü ise Çoruhlu'nun azmi ve disipliniyle ilerlediğini belirterek, Türkiye'yi gururla temsil edeceklerine inandığını söyledi.

30.04.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da okuluna gelen antrenörü sayesinde başladığı kuraş sporunda milli takıma seçilmenin gururunu yaşayan 18 yaşındaki Almina Çoruhlu, haziranda Edirne'de gireceği ilk Avrupa imtihanında kürsüde yer alacağına inanıyor.

Karapürçek ilçesinde yaşayan Çoruhlu, 10 yıl önce okullarına tanıtım için gelen antrenörü Neslihan Can sayesinde kuraş sporuyla tanıştı. Zamanla kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden Çoruhlu, son olarak Aksaray'da yapılan Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda ikinci olarak milli formayı giymeye hak kazandı.

Haftanın 4 günü antrenman yapan milli sporcu, 22-24 Haziran'da Edirne'de yapılacak Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.

"Çok iyi çalışacağım"

Milli sporcu Çoruhlu, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırabilmek için sıkı çalıştığını söyledi.

Her maçta heyecanlı olduğunu dile getiren Çoruhlu, "Heyecanı olmayan zaten yapamaz bu sporu. Arkadaşlığımız ve kardeşliğimiz çok güzel. Haftanın 3-4 günü antrenman yapıyoruz." dedi.

Çoruhlu, derece yaptığında çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Güzel bir histi. 1,5 ay kadar süremiz var. Çok iyi çalışacağım, kazanacağıma inanıyorum. Sakarya'yı ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Türk bayrağını kürsüye taşıyacağız inşallah." diye konuştu.

Antrenör Can: "Almina, geldiğinde takla bile atamayan bir sporcuydu"

Antrenör Neslihan Can ise ilk başladığında sportif becerileri diğerlerinin daha altında olan Çoruhlu'nun, öğrencileri arasında çıtasını en çok yükselten sporcu olduğunu anlattı.

Sporcuların, genelde fiziksel özellikleri baz alınarak seçildiğini fakat yüreğin daha önemli olduğunu düşündüğünü dile getiren Can, "Almina, geldiğinde takla bile atamayan bir sporcuydu. Çıtasını çok yükseltti. İnanan, isteyen ve azimle çalışan, mutlaka bir yerlere varıyor. Yeter ki vazgeçmesin. Yeteneğin önüne her zaman disiplinli çalışmak geçiyor." şeklinde konuştu.

Can, Almina'ya güvendiğini, elinden geleni yapacağına inandığını aktararak, "Zaten bizim için de önemli olan bu, inşallah bayrağımızı kürsüye taşıyacak." ifadesini kullandı.

Şampiyonaya disiplinli şekilde hazırlandıklarını belirten Can, ellerinden geldiği kadar iyi çalışıp Türkiye'yi gururla temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: 18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement