Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler bir üst tura yükseldi
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler ilk gün müsabakalarına çıktı.
Yankı Erel, Sloven rakibi Sebastian Dominko'yu 6-7, 6-4, 6-4'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
Yankı Erel, ikinci turda Mısırlı raket Karim Mohamed Maamoun ile karşılaşacak.
Cezayirli Youcef Rihane'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura adını yazdıran Koray Kırcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Petros Chrysochos ile mücadele edecek.
Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, Portekizli Fabio Alexandre Costa Coelho- Miguel Gomes çiftini 7-5, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ağabigün/İlkel ikilisi çeyrek finalde Tunuslu Wissam Abderrahman-Mohamed Aziz Ouakaa ile karşılaşacak.
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