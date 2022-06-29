19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

29.06.2022 02:58
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı final, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı final, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, Tunuslu Wissam Abderrahman-Mohamed Aziz Ouakaa'yı 6-7, 7-6, 10-8'lik setlerle 2-1 yenerek çift erkeklerde yarı finale yükseldi.

Ağabigün/İlkel çifti, yarı finalde İtalyan Matteo Arnaldi-Francesco Passaro çiftiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Arnavut rakibi Gresi Bajri'yi 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Sönmez, çeyrek finalde İtalyan tenisçi Nuria Brancaccio ile mücadele edecek.

İlay Yörük, Kosovalı Vesa Gjinaj'ı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi.

Yörük, çeyrek final karşılaşmasında Tunuslu raket Chiraz Bechri ile eşleşti.

Yankı Erel, Mısırlı rakibi Karim-Mohamed Maamoun'a, Koray Kırcı Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Petros Chrysochos'a, Başak Eraydın-Doğa Türkmen çifti, Tunuslu rakipleri Chiraz Bechri-Feryel Ben Hassen ikilisine yenilerek Akdeniz Oyunları'na veda etti.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Zeynep Sönmez, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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