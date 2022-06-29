19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

29.06.2022 14:30
19. Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya mücadelesi veren İsmail Keleş-Elif Beyza Aşık çifti, İtalyan rakiplerine 16-14 yenildi.

19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya mücadelesi veren İsmail Keleş-Elif Beyza Aşık çifti, İtalyan rakiplerine 16-14 yenildi.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda atıcılık branşında müsabakalar yapıldı.

İsmail Keleş-Elif Beyza Aşık çifti, 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında, İtalyan Luca Tesconi-Chiara Giancamilli ikilisiyle karşılaştı. Müsabakayı 16-14 kazanan İtalyan çift, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı branşta mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi ise elemeleri 565 puanla 6. sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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