19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

30.06.2022 21:33
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, kadınlar çekiç atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, kadınlar çekiç atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Kıvılcım Kaya Salman, kadınlar çekiç atmadaki 69.82 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, atletizm branşında ilk madalyayı takan isim olmayı başardı.

Bu kategoride ilk sırayı 69.97 metrelik derecesiyle İspanya'dan Laura Redondo Mora alırken, üçüncülüğü ise 65.45 metrelik derecesiyle ev sahibi ülkeden Zouina Bouzebra elde etti.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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