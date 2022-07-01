19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

01.07.2022 15:31
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.

Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, 576 puanla 3. sırada, Yusuf Dikeç ise 573 puanla 7. sırada yer alarak finalde mücadele etmeye hak kazandı.

10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde ise Şeymanur Koca 618,4 puanla 15'inci, Gülşen Delen ise 608,1 puanla 22'nci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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