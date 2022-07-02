10 metre havalı tüfek karışık takım sıralama atışlarını Ömer Akgün ve Şeymanur Koca 623,9 puanla 6'ncı, Yusuf Karabina ve Gülşen Delen ise 610,3 puanla 16'ncı bitirdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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