19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

04.07.2022 02:35
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları dördüncü oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları dördüncü oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların 3x3 basketbol müsabakaları yapıldı.

Place Sidi M'Hamed Sahası'nda oynanan yarı final maçında karşılaştıkları Fransa takımlarına yenilen 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Erkek Milli Takımı, İspanya'ya 13-16, Kadın Milli Takımı da İtalya'ya 14-12 yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı.

Öte yandan binicilikte ise bireysel atlama finalleri yapıldı. Finallerde, Hasan Şentürk 4'üncü, Özgür Özkan 11'inci, Ahmet Berk Başeğmez 18'inci, Sencer Horasan 21'inci oldu.

YORUMLAR
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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na katılan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na katılan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde altın madalya kazandı.
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, basketbol, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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