Erkek Milli Takımı, İspanya 'ya 13-16, Kadın Milli Takımı da İtalya 'ya 14-12 yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı.

Cezayir 'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları 'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları dördüncü oldu.

Kaynak: AA

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