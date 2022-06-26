19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi - Son Dakika
Üye Girişi

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi

26.06.2022 16:47
19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına ilk madalyayı milli karateci Tuba Yakan kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına ilk madalyayı milli karateci Tuba Yakan kazandı.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı.

Kadınlar kumitede Tuba Yakan (55), son 16 turunda Portakizli Mato de Hervest'i, çeyrek finalde de Tunuslu Chirine Zarati'yi yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Mısırlı rakibi Ahlam Youssef'e yenilen Tuba, bronz maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya müsabakasında Kıbrıs Rum kesiminden Ariannne Miles Gonzales'i hakem kararıyla yenen Tuba, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Bronz madalya kazanan Tuba, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ilk madalyasını kazandığım için mutluyum. Aslında finale kalıp birinci olmayı çok istiyordum ama ne yaptıysam hakemleri geçemedim. Akdeniz Oyunları'nda iki altın bir bronzum oldu. Buradan boş dönmediğim için çok mutluyum. Güzel çalıştık. Tüm antrenörlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca kızım Derin'i çok seviyorum."

Eray Şamdan altın mücadelesine çıkacak

Erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo) Mısırlı rakibi Amr Aboukora'yı yenerek finale yükseldi.

Eray, akşam saatlerinde Cezayirli Salma ile altın madalya maçına çıkacak.

Kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), yarı finalde Mısırlı Reem Salama'ya yenildi. Bronz madalya mücadelesinde Faslı Elhayti Chaimae ile karşılaşan ve rakibine kaybeden Serap, organizasyonu 4. tamamladı.

Erkekler kumitede Burak Uygur (67 kilo), ilk turda elendi.

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Masa tenisinde hedef Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanmak KASTAMONU - Masa tenisinde hedef Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanmak Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına su topunda çıktı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına su topunda çıktı
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Tuba Yakan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:54:03. #1.13#
SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement