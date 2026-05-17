19 Mayıs Yarı Maratonu Samsun\'da Coşkuyla Başladı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 19 Mayıs Yarı Maratonu, başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi önünden başlayan organizasyonda sporcular, 21 kilometre yarı maraton ve 3 kilometre halk koşusunda mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs haftasının Samsun için çok özel olduğunu söyledi.

Çamaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın başkanlığında kurulan komisyonların kentte önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek "Şu anda burada yarı maratonun startı verildi. Şehir merkezinde Gran Fondo ve bisiklet yarışları da başladı. Bugün burada yaklaşık 50 yabancı sporcu var. 600 sporcumuz 21 kilometre yarışında, 800 sporcumuz da 3 kilometre yarışında mücadele ediyor." dedi.

Organizasyonun kentte karnaval havası oluşturduğunu dile getiren Çamaş, 19 Mayıs kutlamalarının bütün coşkusuyla kentte devam ettiğini vurguladı.

Çamaş, etkinliklerin bayram haftası boyunca süreceğine işaret ederek "Bugün etkinliklerimiz var, yarın etkinliklerimiz var. 19 Mayıs günü de çok güzel etkinliklerimiz olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hem şehrimize hem ülkemize hem de gönül coğrafyamıza kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin yanı sıra davetliler ve vatandaşlar katıldı.