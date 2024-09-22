19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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Spor

19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri 6 Ekim'de Başlıyor

19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri 6 Ekim\'de Başlıyor

Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek olan 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, 6 Ekim 2024 Pazar günü Malatya'da gerçekleşecek. Bu organizasyonda büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 21 sıklette müsabakalar yapılacak.

22.09.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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Ata sporumuz karakucak güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya Temsilciliğinin destekleriyle 6 Ekim 2024 Pazar günü Çilesiz Aksa Caminin yan tarafındaki alanda 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri düzenlenecek.

1993 yılında hayatını kaybeden 8.Cumhurbaşkanı Malatyalı Turgut Özal'ın vefatının ardından başlatılıp, Malatya'nın karakucak güreşlerinde isminden söz ettirmesine vesile olmasına rağmen uzun süredir yapılamayan Turgut Özal Karakucak Güreşleri, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek büyük bir organizasyonlarla Malatyalılar ve sporcularla buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizdeki karakucak güreşleri organizasyonlarında özel bir yere sahip olan Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin yeniden düzenlenmesine yönelik gelen taleplere duyarsız kalmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in desteklerinin ardından Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelecek güreşçilerin katılımıyla Turgut Özal Karakucak Güreşleri yapılacak.

6 Ekim 2024 Pazar günü Çilesiz Aksa Caminin yan tarafındaki alanda 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında düzenlenecek olan 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 21 sıklette gerçekleştirilecek. Toplam 207 bin 300 TL. para ödülün dağıtılacağı organizasyona katılacak olan farklı yaş gruplarındaki çok sayıda pehlivan, er meydanında ter dökecek.

Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Karakucak güreşlerinin Türk kültüründe özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Ata sporu karakucak güreşlerinin yaşatılmasının yanı sıra gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiklerini ifade eden Başkan Geçit, çok sayıda sporcunun katılacağı karakucak güreşlerinin sorunsuz geçmesi için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin deprem yaralarının sarılmasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Başkan Geçit, çekişmeli ve heyecanlı müsabakalara sahne olacak Turgut Özal Karakucak Güreşlerinin Malatya'nın toparlanma sürecine çok önemli katkılar sunacak, vatandaşlara moral aşılayacak önemli bir organizasyon olacağını söyledi.

Başkan Geçit, sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerle vatandaşlara moral aşılayan etkinliklerini Turgut Özal Karakucak Güreşleriyle ileri bir boyuta taşıyacaklarını hatırlatarak, "Şehrimizde deprem yaralarının sarılması adına bir yandan kalıcı konutlar ve işyerleri hızla yükselirken diğer taraftan vatandaşlarımıza umut aşılamak, moral ve motivasyonlarını artırmak adına düzenlediğimiz sosyal ve sportif hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz.1993 yılında aramızdan ayrılan 8.Cumhurbaşkanımız, Malatya'nın kıymetli bir değeri, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan rahmetli Turgut Özal'ın adını verildiği Karakucak Güreşlerini yeniden Malatyalılarla buluşturacağız. Böylesine önemli ve değerli bir organizasyonun ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Ata sporumuz olan karakucak güreşlerimizi yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla 6 Ekim 2024 Pazar günü saat 10: 00'da 19.Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşlerini gerçekleştireceğiz. Malatyalı olmasından her zaman iftihar ettiğimiz rahmetli Turgut Özal'ın adının verildiği bu büyük organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Yeşilyurt Kaymakamlığımız ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya Temsilciliğimizle işbirliği halinde gerçekleştireceğiz. Bilindiği üzere karakucak güreşleri Türk kültüründe özel bir yere sahiptir. Orta Asya'dan Anadolu'ya yaklaşık 10 asırdır devam eden ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşınması sağlamak bizim için büyük bir önem taşıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın adının verildiği bu büyük organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmak içinde hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çilesiz Aksa Camimizin yan tarafındaki alanda büyük bir çekişmeye sahne olacak müsabakalara yerli ve yabancı çok sayıda sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bu özel organizasyonun hayata geçmesinde emek sarf eden, destek veren herkese şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

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