19'uncu Channel Regatta yelken yarışı 12-14 Eylül'de Marmaris'te yapılacak - Son Dakika
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19'uncu Channel Regatta yelken yarışı 12-14 Eylül'de Marmaris'te yapılacak

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Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ile Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün düzenlediği Channel Regatta'nın 19'uncusu, 12-14 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek. Yarışa 20 tekne ve 200 yelkenci katılacak, organizasyon Ege'nin iki yakası arasında dostluk ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ile Rodos Açık Deniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen Channel Regatta'nın 19'uncusu, 12-14 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Marmaris'teki yarışa 20 tekne ve 200 yelkencinin katılması bekleniyor.

"Beraber yelken açalım" sloganıyla düzenlenen organizasyon, Ege'nin iki yakasındaki denizciler arasında dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk yıllarda rotası Marmaris'ten Rodos'a ya da Rodos'tan Marmaris'e olan yarış, devamında bir yıl Rodos'ta, bir yıl Marmaris'te dönüşümlü organize ediliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 19'uncu Channel Regatta yelken yarışı 12-14 Eylül'de Marmaris'te yapılacak - Son Dakika
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