19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi - Son Dakika
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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi

29.03.2022 22:41
19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ETO Park Stadion'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 81.dakikada Tuğbey Akgün ve 90+4. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz atarken, Macaristan'ın tek golü 22.dakikada Barna Benczenleitner'ten geldi.

Grubun diğer maçında İsrail, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı ekip ise grubunu 3 puanla son sırada tamamladı.

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Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi - Son Dakika


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