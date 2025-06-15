19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonanın finalinde Bulgaristan'a 19-25, 25-18, 25-16, 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, bu sonuçla şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.