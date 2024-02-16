19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 1-0 Mağlup Etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Suudi Arabistan\'ı 1-0 Mağlup Etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın son maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti. Efe Sayhan'ın 86. dakikada attığı golle galibiyete ulaşan ay-yıldızlılar, turnuvayı 3 galibiyetle tamamladı.

16.02.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın son maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 86. dakikada Efe Sayhan kaydetti. Baran Ali Gezek, 90. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'da oynadığı ilk maçında Yunanistan'ı 2-1, ikinci müsabakasında İskoçya'yı 1-0 yenerek turnuvayı 3 galibiyetle noktaladı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Hırvatistan, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:35:59. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement