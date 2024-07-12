19 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta hazırlıklarına devam eden milliler, günü salon çalışmasıyla tamamladı.
Kondisyon ve kuvvet antrenmanı yapan futbolcular, daha sonra rakip analizi üzerine çalıştı.
Fransa, İspanya ve Danimarka ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 16 Temmuz Salı günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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