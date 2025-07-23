19 Yaş Altı Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Özbekistan'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Özbekistan, Belçika, Arjantin, Porto Riko ve Pakistan ile mücadele edecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Başantrenör Engin Yılmaz yönetimindeki milli takımın maç programı ve sporcu kadrosu şu şekilde:

Yarın:

15.00 Özbekistan-Türkiye

25 Temmuz Cuma:

12.00 Arjantin-Türkiye

26 Temmuz Cumartesi:

09.00 Pakistan-Türkiye

28 Temmuz Pazartesi:

09.00 Belçika-Türkiye

29 Temmuz Salı:

12.00 Porto Riko-Türkiye

Kadro

Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Tarık Erginay

Pasör çaprazları: Ata Ünver, Muhammed Emin Alaca

Smaçörler: Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Aslan, Mehmet Ege Biber

Orta oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Kaan Barlak

Libero: Recep Çınar Yağlı