19 Yaş Altı Voleybol Takımları'nın Rakipleri Belli Oldu

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19 Yaş Altı Kadın ve Erkekler Voleybol Milli Takımlarının Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura töreninde erkekler A, kadınlar ise C gruplarında yer aldı.

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek organizasyonun grup aşamasında ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Belçika, Arjantin, Porto Riko ve Pakistan ile mücadele edecek.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ise Hırvatistan ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup etabında ABD, Bulgaristan, Polonya, Peru ve İspanya ile karşılaşacak.

Organizasyonlarda erkeklerin maçları 24 Temmuz-3 Ağustos 2025, kadınların ise 3-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında oynanacak.