1907 ÜNİFEB, Çanakkale Şehitlik Ziyareti'nde Şehitleri Andı - Son Dakika
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1907 ÜNİFEB, Çanakkale Şehitlik Ziyareti'nde Şehitleri Andı

1907 ÜNİFEB, Çanakkale Şehitlik Ziyareti\'nde Şehitleri Andı

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, 1000’den fazla katılımcıyla geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti organizasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyeler, rehberler eşliğinde 57. Alay Şehitliği ve Şehitler Abidesi gibi önemli yerleri ziyaret etti. 'Can Verilir, Vatan Bölünmez, Çanakkale Geçilmez' pankartıyla fotoğraf çekimi yaparak organizasyonu tamamladılar.

18.03.2025 18:48
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1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, geleneksel olarak gerçekleştirdiği Çanakkale Şehitlik Ziyareti organizasyonunu bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşı'nda vatanı uğruna can veren şehitleri anmak adına Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1907 ÜNİFEB üyelerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleşti. Organizasyona Eceabat merkezinde toplanılarak başlandı. Çanakkale Zaferi'nin ne zorluklarla kazanıldığını ziyaretçilere aktaran rehberler eşliğinde tarihe şehit alayı olarak yazılan 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, kahramanlığıyla nam salmış Seyit Onbaşı'nın Heykeli, Sargı Yeri Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği'ne ziyaretlerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından kortej halinde Çanakkale'nin geçilmezliğinin bir sembolü olan ve Türk milletinin sağlam temellere oturtulduğunu ifade eden Şehitler Abidesi'ne giriş yapıldı. "Can Verilir, Vatan Bölünmez, Çanakkale Geçilmez" yazılı pankartın açılmasıyla birlikte gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından organizasyon tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çanakkale, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1907 ÜNİFEB, Çanakkale Şehitlik Ziyareti'nde Şehitleri Andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1907 ÜNİFEB, Çanakkale Şehitlik Ziyareti'nde Şehitleri Andı - Son Dakika
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