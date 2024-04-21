1922 Konyaspor Fatsa Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup 29. hafta maçında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Giray Şaylan, Okan Taşköprü, Merdani Mert Çölgeçen
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Samet Acar, Hüseyin Tüfekci, Mert Korkmaz, Oğuzhan Uzun (Muhammed Sak dk. 90), Hüseyin Uyanıker (Emrah Turan dk. 90), Burak Özsoy, Ertuğrul Tekşen (Osman Tokay dk. 82), Yusuf Kılıç, Metehan Mollaoğlu (Hüseyin Öztürk dk. 72), Tuğrul Başkan (Ömer Doğru dk. 90)
Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Alperen Arslan, Mehmet Aygün, Sancar Yıldırım, Ertuğrul Usta, Tayfun Tatlı (Burak Çelik dk. 72), Burak Seres (Anıl Balakkız dk. 71), Mikail Albayrak (Yusuf Taşçı dk. 90), Harun Genç (Nihat Ulutaş dk. 72), Serhan Üresin, Muhammed Öztürk (Hakan Aydın dk. 76)
Kırmızı kart: Ertuğrul Usta (dk. 69) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Mert Korkmaz, Metehan Mollaoğlu (1922 Konyaspor), Serhan Üresin (Fatsa Belediyespor) - KONYA
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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