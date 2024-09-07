1922 Konyaspor, Karabük İ.Y.\'yi 2-0 Geçti

TFF 3. Lig 3. Grup 1. hafta maçında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu Spor'u 2-0'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Muammer Sarıdağ, Mehmet Tan, Hakan Özler
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Yusuf Kılıç, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci, Zeki Satıoğlu (Emirhan Subaş dk. 74), Ata Karababa (Enes Erol dk. 60), Berkay Sezer (Uğur Ahmet Özder dk. 74), Ömer Doğru (Samet Dağlı dk. 89), Tuğrul Başkan (Şeyhmus Aksu dk. 89)
Karabük İ.Y.: Berat Çelebi, Tolga Aslan, Rasimcan Değirmenci, Kerem Yorulmaz, Ahmet Devret (Kaan Erdoğan dk. 77), Mustafa Kayabaşı, Sergen İlhan (Ege Okka dk. 82), Serdar Eylik, Ahmet Karataş (Sefa Aksoy dk. 62), Erdem Polat (Yakup Zorlu dk. 46), Yusuf Akbulut (Seyit Kahya dk. 82)
Goller: Tuğrul Başkan (dk. 29), Uğur Ahmet Özder (dk. 75) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Zeki Satıoğlu, Yusuf Kılıç, Mert Korkmaz (1922 Konyaspor), Rasimcan Değirmenci, Seyit Kahya (Karabük İ.Y.) - KONYA
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