Nesine 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı Yozgat Belediyesi Bozok Spor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Abdülselam Koçak, Mehmet Şenkaya, Musa Çetindemir
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci, Emirhan Subaş (Kadir Taşoğlu dk. 81), Hüseyin Biber, Enes Erol (Kaan Satıoğlu dk. 73), Berkay Sezer (Yusuf Kılıç dk. 67), Ahmet Özder (Hüseyin Öztürk dk. 81), Tuğrul Başkan
Yozgat Belediyesi Bozok Spor: Mehmet Önal, Artun Kütükçü, Fatih Çiplak (Osman Gençal dk. 46), Halilcan Doğan, Sedat Yahşi, Metin Esmer (Emirhan Ünal dk. 86), Atalay Yıldırım, Eren Gençel (Ümit Tokcu dk. 74), Murat Kayalı, Gökhan Erdöl, Mustafa Çolak (Eren Çinkılınç dk. 80)
Goller: Ahmet Özder (dk. 33), Emirhan Subaş (dk. 77) (1922 Konyaspor), Osman Gençal (dk. 90) (Yozgat Belediyesi Bozok Spor)
Sarı Kartlar: Mustafa Çolak (Yozgat Belediyesi Bozok Spor), Yusuf Kılıç, Ramazan Haklı (1922 Konyaspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › 1922 Konyaspor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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