TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 16. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Onur Can Dolğun, Sabri Üstünel, Fatih Etirli, Alper Keren Aras
1926 Bulancakspor: Tunahan, Ataberk, Mertkan (Gökay dk. 46), Mustafa (Emircan dk. 73), Yunus Emre, Soner, Hüseyin Can, Ahmet Can, Abdullah, İsmail, Nurettin (Arda dk. 55)
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Fatsa Belediyespor: Mustafa, Alp, Bertu Alican (Kaan dk. 64), Emircan, Erdem (Berkay dk. 64), Furkan (Kayra dk. 46), Kadircan, Murat Can, Mustafa Emre, Oruç (Muhammed Said dk. 90), Ulaş (Rıdvan dk. 72)
Teknik Direktör: Ali Çalış
Goller: Nurettin Küçükdeniz (dk. 26 pen.) (1926 Bulancakspor), Alp Huy (dk. 50) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Gürbüz, Alp Huy, Emircan Alturan (Fatsa Belediyespor), Abdullah Yıldızer (1926 Bulancakspor) - GİRESUN
