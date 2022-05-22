1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0 - Son Dakika
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1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0

22.05.2022 15:57
1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0

Kadınlar 3. Ligi Play-Off 1. Tur Eleme maçında, 1955 Batman Belediyespor rakibi Tekirdağsporu 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kadınlar 3. Ligi Play-Off 1. Tur Eleme maçında, 1955 Batman Belediyespor rakibi Tekirdağsporu 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kadınlar 3. Ligi'nde normal sezonunun tamamlanmasının ardından play-off 1. tur eleme maçları başladı. Yozgat Bozok Stadyumu dış sahada 1955 Batman Belediyespor ile Tekirdağspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kerim Toprakveren, Zekeriya Bolat ve Muhammed Buğra Karaca hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan 1955 Batman Belediyespor 35. dakikada Şilan Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Oyuna ağırlığını koyan Batman temsilcisi 37. dakikada İlknur'un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha üstün başlayan bu kez Tekirdağspor oldu. Sarı siyahlı ekip yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince 76. dakikada 1955 Batman Belediyespor da sahneye Kezban çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında İlknur kendisinin iki takımının 4. golünü attı ve skoru belirledi. Bu skorla 1955 Batman Belediyespor, adını bir üst tura yazdırırken maç sonu oyuncular ve teknik ekip, galibiyet coşkusu yaşadı. - YOZGAT

1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0
1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0
1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0
1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1955 Batman Belediyespor: 4-Tekirdağspor: 0 - Son Dakika
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