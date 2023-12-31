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1969 Bilecik Spor Kulübü Kütahya deplasmanında 3 puan aldı - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü Kütahya deplasmanında 3 puan aldı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Kütahya deplasmanında Tepecikspor'u 2-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü ligde 12. sıraya yükseldi.

1969 Bilecik Spor Kulübü Kütahya deplasmanında 3 puan aldı
31.12.2023 - 11:31,
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Kütahya deplasmanında altın değerinde 3 puan aldı.

Amatör Lig 4. Grup 13. haftasında dün Tavşanlı Şehir Stadı'ndan Tepecikspor ile karşılaşan 1969 Bilecik Spor Kulübü, adeta altın değerinde 3 puan aldı.

Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. İlk 35 dakika birkaç pozisyonla geçilirken, seyir olarak fazla tat vermedi. Maçın 35'inci dakikasında 1969 Bilecik Spor Kulübü sol kanattan geliştirdiği bir atakta ceza sahası içine gelen ortayı Emir Ersoy güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 70'inci dakika kadar oyunda üstünlüğü sürdürdü. Bu dakikadan sonra maça ağırlığını koyan Tepecikspor gol bulmak için ataklarını sıklaştırdı. Bu esnada ani gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında takım korner atışı kazandı. Kullanılan korner atışında Mustafa Minnet güzel bir vuruşla topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi. Maçın 90+2'inci dakikasında gelişen Tepecikspor atağında Umut Donat topu filelere göndererek, durumu 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, düşme hattın yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü rahat bir nefes aldı.

Bu galibiyet sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 12'ye çıkararak 15 takımlı ligde 12'inci sıraya yükseldi. Tepecikspor ise, 20 puanda kaldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü bu hafta kendi evinde İzmirspor'u konuk edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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