1969 Bilecik Spor Kulübü Kütahya İl Özel İdarespor\'u Zor da Olsa Yendi

1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Kütahya İl Özel İdarespor karşısında zor da olsa kazandı.
BAL 4. Grup'un 24'üncü haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi sahasından Kütahya İl Özel İdarespor'u konuk etti. Maça iyi başlayan Kütahya İl Özel İdarespor maçın 'inci dakikasında Erdem Kurnaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maça ağırlığı koyan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 35'inci dakikasında kaptanı Ayhan Tuş'un muhteşem golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Erdem Kurnaz'ın da muhteşem golüyle durum yine 2-1'e geldi. Maçın 45+2'inci dakikasında Eray Akdemir durumu 2-2'ye getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.
Maçın ikinci yarısında da baskın bir futbolla başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü yakaladığı sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 65'inci dakikasında Kütahya İl Özel İdaresporlu futbolcu Ali Şen Eray Akdemir'e yaptığı bir faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İki topu da direkten dönen 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 72'inci dakikasında Eray Akdemir'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Bu golden sonra yakalanan ataklar sonuçsuz kalınca 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 3-2 kazandı.
1969 Bilecik Spor Kulübü bu galibiyetle ile 24 puana yükselerek, 15 takımlı ligde 13'üncü sırada yer aldı. Kütahya İl Özel İdarespor ise, 9 puanda kalarak, ligde 14'üncü sıradaki yerini korudu.
Öte yandan Eray Akdemir attığı 2 gol ve oynadığı futbolla göz doldururken, taraftarlardan büyük alkış aldı. - BİLECİK
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