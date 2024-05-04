1969 Bilecikspor, Tavşanlı Tepecikspor maçına hazır - Son Dakika
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Spor

1969 Bilecikspor, Tavşanlı Tepecikspor maçına hazır

1969 Bilecikspor, Tavşanlı Tepecikspor maçına hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü, yarın oynayacağı Tavşanlı Tepecikspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı şimşekler, zorlu maç öncesi 3 puan almayı hedefliyor. Her iki takımın da puan durumu ise 26'ya karşı 44 olarak belirlendi.

04.05.2024 12:38
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü yarın oynayacağı Tavşanlı Tepecikspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın saat 15.00'te İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi kırmızı şimşekler maçın oynanacağı statta günü ter idmanı ile geçerek, hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini beklemeye başlayan Kırmızı Şimşekler kötü gidişata dur diyerek, 3 almak istiyor.

1969 Bilecik Spor Kulübü'nde zorlu maç öncesi ligde 26 puanı, rakip Tavşanlı Tepecikspor'un ise 44 puanda bulunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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