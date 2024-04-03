1984 Muşspor, Alanya Kestelspor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 27. haftasında 1984 Muşspor, konuk ettiği Alanya Kestelspor ile 3-3 berabere kaldı.
Hakemler: Kaan Kara, Mert Şahin, Anıl Çiftçi
1984 Muş Spor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan, İlker Avşar, Ahmet Abdullah Çakmak, Mervan Yusuf Yiğit (Ozan Papaker dk. 64), E. Sıddık Çelik (Atalay Güler dk. 46), Furkan Gedik (Yusuf Yıldırım dk. 89), Osman Kocaağa, Canberk Dilaver (Kadir Yazıcı dk. 65)
Alanya Kestelspor: Harun Kaya, Emre Tosun, Samet Bulut, Buluthan Bulut (Fatih Ergen dk. 73), Alp Huy (Ahmet Gülay dk. 90+2), Doğukan Efe (Erhan Karayer dk. 73), Enes Sancar Şahin, Berkay Arı, Ozan Karabacak (Alhan Kurtoğlu dk. 90+2), Hazarhan Karaca, Enes Küç (Berkay Arslan dk. 73)
Goller: Salih Zafer Kurşunlu (dk. 2), Efe Karaoğlu (dk. 44 pen.), İlker Avşar (dk. 66) (1984 Muşspor), Hazarhan Karaca (dk. 45+2), Enes Küç (dk. 46), Ozan Karabacak (dk. 63) (Alanya Kestelspor)
Sarı kartlar: Canberk Dilaver (dk. 18) (1984 Muşspor), Enes Sancar Şahin (dk. 43), Emre Tosun (dk. 76), Alp Huy (dk. 85) (Alanya Kestelspor) - MUŞ
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
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