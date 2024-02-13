- 1984 Muşspor, Balıkesirspor maçına odaklandı
Muşspor'da tek hedef galibiyet
MUŞ - 1984 Muşspor, TFF 3. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan 1984 Muşspor, ligin ikinci yarısında kadrosuna kattığı oyuncularla gözünü TFF 2. Lig'e dikti. Teknik Direktör Kadir Kar liderliğinde aldığı sonuçlarla yoluna emin adımlarla ilerleyen Muşspor, bu hafta sonu oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı. 1071 Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan Muşspor'da, teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu gözlendi.
Teknik Direktör Kadir Kar, oyuncularının performansından ve morallerinden memnun olduğunu belirtirken, Balıkesirspor maçına galibiyet için odaklandıklarını ifade etti. Takımının başında 4. maçına çıkacak olan Kadir Kar, Balıkesirspor karşısında alacakları galibiyetle şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçladıklarını söyledi. Kar, "Adana FK'nın puan kayıpları bizi direkt liderliğe odaklandırdı. Şimdi önümüzde bir Balıkesirspor maçı var. Onlar için de çok önemli bir müsabaka olacak. Tabii bizim için de bu sezonun en önemli müsabakasına hazırlanıyoruz. En iyi oyunumuzu oynayacağız. İyi mücadele ederek, inşallah 3 puan alarak galibiyet serisini yakalamak istiyoruz. Balıkesirspor maçı gerçekten kritik bir müsabaka olacak. Hem rakibimiz hem de bizim için sezonun en önemli maçlarından biri. En iyi performansımızı sergileyerek, kararlı bir mücadele ortaya koyarak üç puanı hedefliyoruz. Başkanımız Nevzat Kaya Bey'in önderliğindeki yönetim kurulumuzun fedakarlıkları ve oyuncu kadromuzdaki değerli isimlerle birlikte şampiyonluk için gereken her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli ve onların desteğiyle güçlenerek galibiyete ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu mücadelede birlikte başaracağız, hep birlikte zaferi kutlayacağız" dedi.
Galibiyet serisi yakalayarak şampiyon olmak istediklerini söyleyen Ozan Papaker de, "Ben devre arası takıma katıldım. Burada sezon başı çok iyi takım kurulmuş. Hedefi belli olan bir takım kurulmuş. Biz de elimizden geleni yapmak için bu takıma dahil olduk. İlk maç evet bir kaza diyelim, bize yakışmayan bir futbol oynadık. Taraftarlarımız da geldi, onları üzgün gönderdik. Üzücüydü ama Adana maçıyla birlikte iyi bir çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum. Tokat'ta bir beraberlik aldık. Futbol şansı bizimle değildi. Mağlup olmamıza rağmen beraberlik yakaladık. Gol pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. İçerideki Bergamo maçı da 3-0 net bir skorla geçtik. Ama yine farklı olabilirdi. Taraftarımız bizim arkamızda olduğunda, bu puan farkının da kapatıp direkt şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Ekip olarak da bunun bilincindeyiz, ona göre çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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