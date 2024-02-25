1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı

1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında 1984 Muşspor, sahasında Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta İlker Avşar ve Salih Zafer Kurşunlu'nun golleriyle öne geçen Muşspor, Gökhan Erdöl ve Furkan Özdemir'in golleriyle beraberliği sağladı.

25.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftada 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Emre Can Furuncu, Musa Çetindemir, Ahmet Algün,

1984 Muş Spor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Bertuğ Başdemir, Mahsun Çapkan (Taha Tunç dk. 67), İlker Avşar (Ozan Papaker dk. 67), Ahmet Abdullah Çakmak (Ömer Çetinbaş dk. 57), Mervan Yusuf Yiğit (Ebu Sıddık Çetin dk. 57), Furkan Gedik, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

Bursa Yıldırımspor: Mertcan Babat, Oğuzhan Kandemir, Doğanay Kılıç, Gökhan Erdöl (Burak Osman Gençal dk. 80), Erdal Kaya (Çağlar Özel dk. 60), Mehmet Bağlı (Gökay Güney dk. 80), Rüştü Hanlı, Hakan Demirci (Furkan Özdemir dk. 71), Emirhan Kayalar, Ahmet Arda Çakmak, Utku Burak Kunduzcu

Sarı kartlar: Mervan Yusuf Yiğit, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan (1984 Muşspor Oğuzhan Kandemir (Bursa Yıldırımspor)

Goller: İlker Avşar (dk. 4), Salih Zafer Kurşunlu (dk. 90+8), (Muş 1984 Muşspor), Gökhan Erdöl (dk. 37), Furkan Özdemir (dk. 86) (Bursa Yıldırımspor) - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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