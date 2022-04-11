2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye antrenmansız çıkması tepki topladı - Son Dakika

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü tepki çekti.

KİLO PROBLEMİ

Son maçına 6 Şubat'ta çıkan Arda Turan'ın görüntüsünde bir değişiklik görülmedi. Fazla kiloları sebebiyle çok eleştiri alan Arda Turan, "Kamera açısı" diyerek isyanda bulunmuştu. Ancak Arda'nın derbideki görüntüsü yine tartışma konusu oldu.