2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye antrenmansız çıkması tepki topladı - Son Dakika
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2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye antrenmansız çıkması tepki topladı

11.04.2022 11:19

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenmesi kadar aylar sonra sahaya çıkma şansı bulan Arda Turan da gündem oldu. 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın kilolu görüntüsü tepki topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü tepki çekti.

Derbiye damga vurdu! Arda Turan'dan tepki çeken görüntü

KİLO PROBLEMİ

Son maçına 6 Şubat'ta çıkan Arda Turan'ın görüntüsünde bir değişiklik görülmedi. Fazla kiloları sebebiyle çok eleştiri alan Arda Turan, "Kamera açısı" diyerek isyanda bulunmuştu. Ancak Arda'nın derbideki görüntüsü yine tartışma konusu oldu.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye antrenmansız çıkması tepki topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye antrenmansız çıkması tepki topladı - Son Dakika
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