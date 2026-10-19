2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası açılışı yapıldı - Son Dakika
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2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası açılışı yapıldı

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2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası açılışı yapıldı
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası’nın açılışı yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın açılışı yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. 64 erkek ve 64 kadın sporcunun katılımıyla toplam 128 sporcuyla gerçekleştirilecek turnuvada; erkekler, kadınlar, çiftler ve tekler olmak üzere sporcular yaş ve klasmanlarına göre turnuvada boy gösterecek.

"Bu turnuvanın gelenekselleştikçe uzun yıllar devam edeceğini biliyoruz"

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, "Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın Türk tenisinin gelişimine katkısının daha da arttığını, artacağını, gelenekselleştikçe uzun yıllar başarılı devam edeceğini biliyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum" cümlelerine yer verd,.

"Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye Yüzyılı sporun yüzü' diyor her fırsatta"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı sporun yüzü' diyor her fırsatta. Sadece bunu söylemle bırakmıyor liderimiz. Sporun altyapısını geliştirme noktasında bakanlığımıza çok ciddi bir ön açmakta. Bu anlamda da sporun toplumun her kesimine ulaşmasında çok ciddi emek veriyoruz Bakanlık olarak ve paydaşlarımızla birlikte. Çocuklarımızın ve genç arkadaşlarımızın sporla büyümesi, ailelerimizin bu heyecana ortak olması, her yaştan vatandaşımızın spor yapma imkanına kavuşması bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Bu kupayı sadece bir tenis turnuvası olarak görmüyoruz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise turnuvanın hayırlı olmasını dileyerek, "Biz bu kupayı sadece bir tenis turnuvası olarak görmüyoruz elbette; Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türk tenisine duyulan güvenin, spora verilen değerin ve hep birlikte büyüttüğümüz bir geleceğin ifadesi aynı zamanda. Bugün açılışını yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu anlayışın çok güzel bir yansıması. 19-23 tarihleri arasında burada başkentimizde 64 erkek, 64 kadın olmak üzere toplam 128 sporcumuzu ağırlıyor olacağız. Bu, büyükler kategorisinde 13 yaş üzeri sporcuları müsabık kılan bir turnuva olup klasman sıralamasına göre kayıtları yapıldı sporcularımızın. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yıllar boyunca büyüyerek devam etmesini ve Türk tenisinde güçlü, geleneksel bir organizasyon haline gelmesini yürekten diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın hep devam etmesini, ülkemize, tenis ailemize ve tüm sporculara hayırlı olmasını tekrar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
TürkiyeTenisSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası açılışı yapıldı - Son Dakika
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