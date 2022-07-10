2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında... - Son Dakika
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2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...

10.07.2022 19:01

Galatasaray'da Aytaç Kara ve Emre Kılınç muamması yaşanıyor. İki futbolcuyu transfer etmek için Sivasspor harekete geçti. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alan futbolcularla ilk görüşmeler gerçekleştirildi. Okan Buruk'un vereceği karar transfere şekil verecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcuların kimler olacağı da netlik kazanmaya başlıyor. Sarı-kırmızılılardaki durumu belirsizliğini koruyan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya talip çıktı.

SİVASSPOR İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi olmasına karşın kadrodaki durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara, Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alıyor. İki oyuncuyla ilgili Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, Sivasspor her iki isimle de görüşme yaptı.

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Galatasaray, Aytaç Kara, Okan Buruk, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında... - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında... - Son Dakika
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