2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcuların kimler olacağı da netlik kazanmaya başlıyor. Sarı-kırmızılılardaki durumu belirsizliğini koruyan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya talip çıktı.

SİVASSPOR İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi olmasına karşın kadrodaki durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara, Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alıyor. İki oyuncuyla ilgili Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, Sivasspor her iki isimle de görüşme yaptı.