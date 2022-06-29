4 gün süren ve 6 ilden 16 takımın mücadele ettiği turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Büyük ilgi gören turnuvada üçüncü Alanya'dan Garibanspor Ayak Tenisi takımı, ikinci Amasya'dan Amasya Ayak Tenisi takımı ve turnuvanın şampiyonu Bingöl'den Solhan Ayak Tenisi takımı oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Hamdi Alper Güngörmüş, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Ayak Tenisi Federasyonu Temsilcisi Şükrü Uysal ve protokol yetkilileri verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2. Geleneksel Voga Real Estate Alanya Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı - Son Dakika

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