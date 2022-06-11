2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı - Son Dakika
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2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı

11.06.2022 16:55
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2'nci İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Kadınlar ve erkekler U-18, U-20 ve 20 yaş üstü sporcuların katıldığı yarışlarda sporcular, İshak Paşa Sarayı'nın önünde koşuyu tamamladı. Sıcak havada zorlu dağ yollarında dereceye girmek için ter döken sporcular, U-18 ve U-20 kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede mücadele etti. Yarışlar sonunda; büyük kadınlarda Bahar Atalay 1'inci, Gizem Nur Keskin 2'nci, Selma Çakmak 3'üncü oldu. Büyük erkeklerde Saffet Elkatmış 1'inci, Abdullah Çakır 2'nci, Hakan Buğanlı ise 3'üncü sırada yer aldı.

20 yaş altı kadınlar kategorisinde zirveyi Merve Karakaya aldı. Karakaya'yı Yağmur Avinçli ve Dilan Çukurçam takip etti. 20 yaş altı erkeklerde ise Mervan Haykır 1'inci olurken, Ali Demir 2'nci, Metin Uysal 3'üncü oldu. 18 yaş altı kızlarda Berfin Gümüş 1'inci, Berivan Topuz 2'nci, Zeynep Ertaş 3'üncülüğü elde etti. 18 yaş altı erkeklerde ise Utku Göler 1'inci, Emre Durun 2'nci, Barış Demirtaş ise 3'üncü olarak yarışmayı tamamladı. Kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verildi. Doğubayazıt Kaymakam Vekili Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu ve bölge gençleri için örnek teşkil ettiğini ifade etti.Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz ise federasyon olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi. Karadeniz, "Bu bölge, bu güzel organizasyonları hak ediyor. Bundan sonra bu bölgede daha güzel organizasyonları hep beraber gerçekleştirmek adına çalışacağız" dedi.ŞAMPİYON SPORCU SAFFET ELKATMIŞ: ÇOK ZOR BİR PARKUR OLDU

Zorlu dağ yolunda sıcak havada büyük efor sarf eden sporculardan Ağrılı Ali Demir ve Batman'dan gelen Gülbahar Kaya, son metrelerde oldukça zorlandıklarını belirtirken büyük erkekler kategorisinde şampiyon olan Bitlisli sporcu Saffet Elkatmış, "Ben normalde maraton sporcusuyum. İlk defa dağ koşusuna katıldım. Benim için çok zor bir parkur oldu. Ama güzel bir deneyimdi. Güzel bir atmosferi vardı. İlk defa geldim buraya, gerçekten çok güzel bir yer. Şampiyon olduğum için çok mutluyum" dedi.

2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı
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Kaynak: DHA

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı - Son Dakika
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