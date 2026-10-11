2. Lig'de 6. hafta Adana Demirspor ve Elazığspor'un 3-0'lık galibiyetleriyle bitti

2. Lig'de 6. hafta Adana Demirspor ve Elazığspor'un 3-0'lık galibiyetleriyle bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları sona erdi. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan karşılaşmalarda Adana Demirspor Somaspor'u 3-0, Seza Çimento Elazığspor da Hatayspor'u 3-0 yendi. Kırmızı Grup'ta Serikspor, Adana 01 FK'ye 0-1 mağlup oldu.
Nesine 2. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.
İki grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Serikspor- Adana 01 FK: 0-1
Karacabey Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Sultan Su İnegölspor-Fethiyespor: 2-1
Erzincan Futbol Yatırımları-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-1
52 Orduspor-Kırklarelispor: 2-1
Sakaryaspor-Ekinciler İskenderunspor: 2-2
Beyaz Grup
Hatayspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-3
Güzide Gebzespor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1
Adana Demirspor-Somaspor: 3-0
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?