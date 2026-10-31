Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla başladı. Haftanın açılış maçında Muşspor, Mersin Stadı'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-1 yendi; 9. hafta karşılaşmaları yarın tamamlanacak.
Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla başladı.
Haftanın açılış maçında Muşspor, Mersin Stadı'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-1 yendi.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın tamamlanacak.
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31.10.2026 22:19:07. #.0.2#
SON DAKİKA: 2. Lig'de Muşspor, Adana Demirspor'u 7-1 yenerek 9. haftanın açılış maçını kazandı - Son Dakika
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