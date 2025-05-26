TFF 3 Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Bursaspor'da yeni sezonun kombinelerine taraftarların büyük ilgisi devam ediyor. Bursaspor yönetimi kombine satışlarındaki son duruma açıklık getirdi.
Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enbiya Topal, bir açıklama yaparak kombine satışlarında 27 bin 990'a ulaşıldığını açıkladı. Topal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tribünlerdeki son koltuklara dikkat çekti ve Doğu Tribünü'nde 170, Güney Kale tribününde ise 350 koltuğun kaldığını taraftarlarına duyurdu.
Öte yandan Bursaspor sattığı kombine sayısıyla birçok Süper Lig takımını şimdiden geride bıraktı. Yeşil-beyazlılarda kalan az sayıda kombinelerinde kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar - Son Dakika
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